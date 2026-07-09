Adıyaman'da Park Halindeki Otomobilin Üzerine Ağaç Devrildi
Adıyaman'da park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırırken, araçta hasar oluştu.
ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Olay, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Bozan'a ait 02 AFR 399 plakalı park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın gürültüyle devrildiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Kaldırılan ağacın altından çıkarılan otomobilde zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı