Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çelikhan- Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Asım Ö. idaresindeki 02 AK 636 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 CTM 445 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Asım Ö. 112 Acil Servis ekiplerince, Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.