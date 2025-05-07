Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İ.S. idaresindeki 02 AEV 163 plakalı otomobil, Erdem Akkuş'un kullandığı 02 ADE 863 plakalı motosikletle Yarbaşı köyü yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel