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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobilde sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

E.D. idaresindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, Cami Mahallesi çevre yolunda devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
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