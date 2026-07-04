Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobilde sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, Cami Mahallesi çevre yolunda devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya