Adıyaman'da Oto Kurtarıcı Araç Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan römork yüklü oto kurtarıcı aracı kullanılmaz hale geldi.

D.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ve üzerinde römork yüklü olan oto kurtarıcı araç Üçgöz köyü yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası oto kurtarıcı araç kullanılamaz hale geldi.