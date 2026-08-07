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Besni'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Besni'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde Yelbastı ve Karaağaç köyleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yelbastı ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanda çıktı. Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmasına, 2 helikopter ile havadan destek verildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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