Adıyaman'da Nehir Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Fırat Nehri kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, cesedi su yüzeyinden çıkartarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kimlik tespiti ve otopsi için çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nehir kıyısında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nissibi Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri'nde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, su üzerindeki cesedi çıkardı.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hayatını kaybeden kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

