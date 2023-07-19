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Adıyaman'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

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Ramazan Önal idaresindeki 46 AGP 915 plakalı işçi servisi, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce devrilen araçtan çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsteki işçilerin, Besni ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.

Adıyaman'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ramazan Önal idaresindeki 46 AGP 915 plakalı işçi servisi, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce devrilen araçtan çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsteki işçilerin, Besni ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Devlet Hastanesi Adıyaman Gölbaşı Adıyaman Güncel Haberler

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