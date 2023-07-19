Adıyaman'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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Ramazan Önal idaresindeki 46 AGP 915 plakalı işçi servisi, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce devrilen araçtan çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsteki işçilerin, Besni ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.
Adıyaman'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ramazan Önal idaresindeki 46 AGP 915 plakalı işçi servisi, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce devrilen araçtan çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüsteki işçilerin, Besni ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.