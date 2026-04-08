Adıyaman'da inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Adıyaman'da inşaatta iskelesi arızalanan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İşçiler güvenli bir alana alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı süren 4 katlı binanın dış cephesinde çalışan 2 işçi, iskelenin arızalanması sonucu mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler itfaiye merdiveniyle işçileri bulunduğu yerden alarak güvenli alana bıraktı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül