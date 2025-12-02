Adıyaman'da Kurusıkıdan Çevrilmiş Bin Tabanca Ele Geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, kurusıkıdan çevrilmiş bin tabanca ele geçirildi. Emniyet güçleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.
ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kurusıkıdan çevrilmiş bin tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Y.'ye ait ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; kurusıkı olarak tabir edilen tabancalarında birtakım değişiklikler yapılarak ateşli silah haline getirilecek şekilde tasarlanmış bin tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel