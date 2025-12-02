Adıyaman'da Kurusıkıdan Çevrilmiş Bin Tabanca Ele Geçirildi

ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kurusıkıdan çevrilmiş bin tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Y.'ye ait ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; kurusıkı olarak tabir edilen tabancalarında birtakım değişiklikler yapılarak ateşli silah haline getirilecek şekilde tasarlanmış bin tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.