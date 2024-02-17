Adıyaman'da köy konutlarının anahtarları teslim edildi

ADIYAMAN - Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyünde 29 depremzedeye köy evlerinin anahtarını teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da yaralar sarılıyor. 8 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı program ile kura çekimleri yapılan 2 bin 798 konutun hak sahiplerine teslim edilme süreci devam ediyor. Bu çerçevede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Akpınar Köyü kırsalında inşa edilen iki etaplı köy konutlarından 29 tamamlandı.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan köy konutlarının anahtarları, hak sahibi depremzedelere teslim edildi. Ekipler çocuklara da oyuncak dağıttı.