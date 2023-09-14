Adıyaman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 6 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yola savruldu. Yaşanan kazada aynı aileden 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Subaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sincik'ten Kahta'ya doğru seyir halindeki Yunus T. (29), yönetimindeki 33 U 8917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla atarak yola savruldu. Meydana gelen kazada Osman T. (63), Ramazan T. (23), Mergül T. (30), Fikriye T. (55), Aden Mira T. (1), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.