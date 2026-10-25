Adıyaman'da Karakuş Tümülüsü'nde yemek yarışması yapıldı, kazananlara altın verildi

ADIYAMAN'da Kahta Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali kapsamında tarihi Karakuş Tümülüsü'nde yöreye ait coğrafi işaretli yemek yarışması düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kahta Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali'nin ikinci günü renkli görüntüler oluştu. Adıyaman'da Kommagene Krallığı'ndan kalan, 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü'nde coğrafi işaretli yemek yarışması gerçekleştirildi. Programa; Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'ANADOLU LEZZETLERİNİ GELECEK KUŞAKLARA DEVRETMEK İSTİYORUZ'

Programda konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Adıyaman ve Kahta'nın her tarafı tarih kokuyor. Her yer tarihin coğrafyayla buluştuğu yer. Burası Mezopotamya. Burası bolluğun, bereketin, insanlığın ve medeniyetin neşet ettiği bir yer. Dolayısıyla burası tüm dünyanın geçmişten bugüne ilgisini çeken bir yer ve zenginliğin timsali. Dolayısıyla buralarda geçmişten günümüze kadimden gelen yemekler de var. Az önce yarışmacılarımızın yaptığı patlıcanlı ayran aşı, bakıyoruz geçmişten günümüze gelen bir yemek. Bizim burada dikkat etmemiz gereken neden bu yarışmaları yapıyoruz, neden bu festivalleri yapıyoruz. Burada bizim için önemli olan geçmişten bugüne gelen bu yemek mirasını, damak lezzetini çocuklarımıza ve bundan sonraki kuşaklara doğru aktarabilmek. Önemli olan budur. Çünkü küreselleşen dünyada damak lezzeti de yemek kültürü de maalesef giderek kayboluyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz küreselleşen dünya içerisinde geleneksel kadim damak tatlarımızı, Anadolu lezzetlerini gelecek kuşaklara devretmek istiyoruz. Bu maksatla bugün bu etkinlik düzenleniyor. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam eder. Bu etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KAZANANLARA ALTIN ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından Kahta yöresine ait patlıcanlı ayran çorbası ve sarmısaklı tavuk pilavı yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar yedişer kişiden oluşan iki grup arasında gerçekleşirken, jüri üyeleri tarafından tüm yemekler tek tek tadılarak puanlandırıldı. İlk üçe giren yarışmacılar ise altın ile ödüllendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı