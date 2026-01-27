Çelikhan'da köy yolları ulaşıma açıldı
Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları, kar küreleme ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açıldı. İlçedeki 44 yerleşim yerine ulaşım sağlanırken, ekipler açılan yollarda tuzlama çalışmaları da yaptı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları yeniden açıldı.
İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, kar küreleme ekipleri, 44 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlandı.
Ekipler, açılan yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.
Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel