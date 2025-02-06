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Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle 6 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle 6 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yeşilyayla, Mutlu, Askerhan, Şerefhan, Korucak ve Karagöl köylerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Dün gece başlayan ve zaman zaman tipiye dönüsen kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Kar nedeniyle Yeşilyayla, Mutlu, Askerhan, Şerefhan, Korucak ve Karagöl köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
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