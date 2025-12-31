Haberler

Besni ve Gölbaşı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, bölgede 20 santimetreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı.

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Besni ilçesinde, kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü, 20 santimetreyi ulaşan kar yağışında ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Gölbaşı ilçesinde de kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

