İki otomobilin çarpıştığı kazada ölen anne ile 3 çocuğu toprağa verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, öğretmen Aysel Coşkun ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Baba Veysel Coşkun ile diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

ADIYAMAN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Aysel Coşkun (39) ve çocukları Muhammed Burak Coşkun (14), Deniz Aren Coşkun (1) ve Emir Mirza Coşkun toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Çelik köyü mevkisinde meydana geldi. Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil ile Veysel Coşkun kontrolündeki 55 AV 926 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun, Emir Mirza Coşkun, Deniz Aren Coşkun ve Buse K. (24), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Aysel Coşkun, çocukları Muhammed Burak Coşkun ile Deniz Aren Coşkun, hayatını kaybetti.

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Pazarcık Devlet Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Veysel Coşkun ile oğlu Emir Mirza Coşkun ve diğer otomobildeki 2 yaralı tedavi altına alınırken, durumu ağırlaşan Emir Mirza Coşkun da kurtarılamadı. Baba Coşkun ile 2 yaralının tedavisi sürerken; Pazarcık Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Aysel Coşkun, çocukları Muhammed Burak Coşkun, Emir Mirza Coşkun ve Deniz Aren Coşkun, Yeni Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

