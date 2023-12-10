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Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 ölü, 6 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışTtığı kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Orman (70) yönetimindeki 34 BAY 262 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Kömür yönetimindeki 63 YY 734 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın demir yığını halin dönüştüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman'ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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