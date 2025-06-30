Adıyaman'da Kadın Tüfekle Vurularak Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Kadın Tüfekle Vurularak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan Leyla Dolaş hayatını kaybetti. Olay, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında gerçekleşti. Ahmet Dolaş gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Beşgöze köyü Selavat mezrasında ikamet eden Ahmet Dolaş (65) ile eşi Leyla Dolaş (69) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışma sırasında Ahmet Dolaş, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Leyla Dolaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Leyla Dolaş'ın cenazesi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Dolaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim

Yeni sözleşmeyi imzaladı: Türk olmak isterim
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı

İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntülendi

Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntülendi
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.