Adıyaman'da Kadın Tüfekle Vurularak Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Beşgöze köyü Selavat mezrasında ikamet eden Ahmet Dolaş (65) ile eşi Leyla Dolaş (69) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışma sırasında Ahmet Dolaş, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Leyla Dolaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Leyla Dolaş'ın cenazesi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Dolaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.