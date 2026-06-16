Jandarmanın iz takip köpeği 'Becet' emekliye ayrıldı

Adıyaman'da jandarma bünyesinde 5 yıl boyunca yaklaşık 60 operasyonda görev alan iz takip köpeği "Becet", düzenlenen törenle madalyasını alarak emekliye ayrıldı.

Henüz 6 aylıkken Jandarma Genel Komutanlığınca eğitilerek göreve hazırlanan labrador cinsi "Becet", 5 yıllık hizmet süresince kayıp şahıs arama, kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonlarında önemli görevler üstlendi.

2023 yılında Adıyaman'da göreve başlayan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş ile birlikte çalışan "Becet", il genelindeki kayıp şahıs vakalarının büyük bölümünde görev alarak jandarma ekiplerine destek verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrılan "Becet"e, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenle madalya takıldı.

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş, AA muhabirine, "Becet" ile 4 yıl boyunca görev yaptıklarını belirterek, "Sayısız operasyona katıldık. Kayıp kişilerin bulunmasında, asayiş olaylarının aydınlatılmasında ve operasyonel faaliyetlerde bize önemli katkılar sağladı. Görevini büyük başarıyla yerine getirdi." dedi.

İz takip köpeklerinin Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) uzman eğitmenler tarafından yetiştirildiğini anlatan Baş, köpeklerin yavruluk dönemlerinden itibaren her türlü hava ve arazi şartında koku takibi yapabilecek şekilde eğitildiğini söyledi.

Baş, "Becet"in emekliliğinin ardından bakım ve iaşesinin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde sürdürüleceğini sözlerine ekledi.