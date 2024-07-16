Adıyaman'da inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da bir inşaat şantiyesinde çalışan işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve işçi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Yeni Mahallesi 3. Çevre Yolunda bir inşaat şantiyesinde çalışan F.B, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.