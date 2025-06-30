Adıyaman'da İnşaat İşçisine İskeleden Düşen Parça Geçirdi

Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine iskele parçası düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan A.H.H'nin üzerine henüz bilinmeyen nedenle iskele parçası düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.H.H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.