Adıyaman'da İnşaat İşçisi Vinç Kazasında Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaatta çalışan Mehmet Doğan, vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi ancak yapılan müdahale sonuç vermedi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralan işçi hayatını kaybetti.
Mehmet Doğan (29), ilçeye bağlı Salkımbağı köyünde yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada üzerine vinçteki malzemelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.