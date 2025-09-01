Adıyaman'da İnşaat Boşluğuna Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, G.B. idaresindeki otomobil inşaat boşluğuna düşerek kaza yaptı. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, inşaat boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

G.B. idaresindeki 27 RL 856 plakalı otomobil, Erdemoğlu Mahallesi'nde inşaat boşluğuna düştü.

???????İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
