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Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kazada motosiklet sürücüsü ve beraberindeki iki kişi yaralanırken, ikinci kazada ise bir kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.D.K idaresindeki 02 ADN 720 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi'nde yaya M.D.A'ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüyle beraberindeki E.A. ve yaya M.D.A. yaralandı.

Atatürk Bulvarındaki ikinci kazada ise A.S.Ö. yönetimindeki 06 ZD 721 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö'ye çarptı. Kazada, A.Ö. yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel

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