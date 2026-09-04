Besni'de İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesi Tekağaç köyü yakınlarında A.T. yönetimindeki 02 KK 982 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B.'nin kullandığı 02 GD 673 plakalı araçla çarpıştı. Kazada iki sürücü ve araçlardaki 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Tekağaç köyü yakınlarında meydana geldi. A.T. idaresindeki 02 KK 982 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B. yönetimindeki 02 GD 673 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı