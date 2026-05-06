Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da emniyet ekiplerinin aranan suçlulara yönelik düzenlediği operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı, bunlardan 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20 Nisan-3 Mayıs arasında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen uygulama ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 77 şüpheliyi yakaladı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 66'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun