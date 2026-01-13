Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler.
Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezide hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel