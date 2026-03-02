Haberler

Hareket halindeyken alev alan otomobil yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Mehmet Gazi B. yönetimindeki otomobil, hareket halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil yandı.

Adıyaman- Gölbaşı yolunun 30'uncu kilometresinde dün akşam saatlerinde, hareket halindeki Mehmet Gazi B. yönetimindeki 44 AEB 190 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Durumu fark eden Mehmet Gazi B., otomobilini park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınını çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
