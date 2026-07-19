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Hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 9 yaralı

Hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 9 yaralı
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Adıyaman-Kahta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden 02 AT 412 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada savrulan araçtaki Abdurrahman D., Songül D., Zeynep D., Kübra D., Mehmet Halit D. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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