Haberler

Adıyaman'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Adıyaman'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.Y. idaresindeki 02 ADF 776 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle Demokrasi İlköğretim okulu önünde K.A. yönetimindeki 02 AT 807 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
