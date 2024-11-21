Adıyaman'da Gruplar Arasında Taşlı ve Sopalı Kavga: 4 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kızılin köyünde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada H.D, M.D, M.T. ve Y.B. darp sonucu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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