Adıyaman'da Gruplar Arasında Kavga: 3 Yaralı
Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
