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Gençlik Merkezi Gönüllülerinden Okul Bahçelerine Geleneksel Oyun Çizimi

Gençlik Merkezi Gönüllülerinden Okul Bahçelerine Geleneksel Oyun Çizimi
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Adıyaman Kahta'da gençlik merkezi gönüllüleri, çocukların teneffüslerini eğlenceli geçirmeleri ve geleneksel oyunları öğrenmeleri için okul bahçelerine oyun alanları çiziyor; Sabri Orman İlkokulu'nda yapılan çalışmalarla öğrencilerin mutluluğu hedefleniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, çocukların geleneksel oyunları öğrenip oynayabilmeleri ve teneffüslerini daha eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla okul bahçelerine oyun alanları çiziyor.

Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin okula ilgisini artırmak ve geleneksel oyunları yaşatmak amacıyla çalışma başlattı.

Gönüllü gençler, Salkımbağı köyü yakınlarında bulunan TOKİ konutlarındaki Sabri Orman İlkokulunun bahçesinde çeşitli oyun alanlarının çizimini yaptı.

Gençlik Lideri Seher Bozkurt, AA muhabirine, gönüllü gençlerle bu tür etkinlikleri düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda köy okulunu ziyaret ettiklerini belirten Bozkurt, "Okullarda tadilat ve temizlik çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin geleneksel oyunları oynayabilmeleri için bahçelere çeşitli çizimler yapmaktayız." dedi.

Gönüllü gençlerden Yeliz Çağlarbey de yapılan çalışmaları bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.

Gençlerden Sümeyya Dokumacı ise yaz tatilinde çok sayıda okulda benzer çalışmalara katıldığını dile getirerek, "Çocukların okul açıldığında görecekleri bu çizimler karşısında yaşayacakları mutluluğu şimdiden hissediyoruz. Bu faaliyetlere katılmanın gerçek anlamda mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Sabri Orman İlkokulu Müdürü Ahmet Tatar, öğretmen ve öğrenciler adına gönüllü gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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