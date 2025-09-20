Haberler

Adıyaman'da Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Su Gözü Mesire Alanı'nda serinlemek için girdiği çayda boğulan 26 yaşındaki Kemal Yedikardeş, sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Su Gözü Mahallesi'ndeki Su Gözü Mesire Alanı'nda serinlemek için giren çaya giren 26 yaşındaki Kemal Yedikardeş'in boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı arama sonucu çayda Yedikardeş'in cesedine ulaştı.

Yedikardeş'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
