Adıyaman'da Gazze Saldırılarına Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:
Adıyaman ve Kahta ilçelerinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, Mimar Sinan Kültür Parkı'ndan Demokrasi Parkı'na kadar yürüyerek seslerini duyurdular.

Adıyaman ve Kahta ilçesinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kent merkezinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.

Burada toplanan kalabalık, tekbir getirip pankart açarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Kahta ilçesinde de Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Selamlama ve açılış konuşmasını Kahta STK Platformu sözcüsü Ali Kaya yaptı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
