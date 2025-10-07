Adıyaman'da Gazze Saldırılarına Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
Adıyaman ve Kahta ilçelerinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, Mimar Sinan Kültür Parkı'ndan Demokrasi Parkı'na kadar yürüyerek seslerini duyurdular.
Kent merkezinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.
Burada toplanan kalabalık, tekbir getirip pankart açarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.
Kahta ilçesinde de Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Selamlama ve açılış konuşmasını Kahta STK Platformu sözcüsü Ali Kaya yaptı.