Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel