Adıyaman'da Firari Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, 6 ayrı suçtan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel