Haberler

Adıyaman'da firari 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu