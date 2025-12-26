Adıyaman'da firari 2 hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel