Adıyaman'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları taşınarak Gazze'deki duruma dikkat çekildi. Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Gazze'de yaşananları çağın en açık soykırımı olarak nitelendirdi.

Adıyaman'da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek düzenlediği yürüyüş için çok sayıda kişi, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bir araya geldi.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Demokrasi Parkı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Gazze'de yaşananların artık bir savaş değil, çağın gözler önünde işlenen en açık soykırımı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
