Adıyaman'da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek düzenlediği yürüyüş için çok sayıda kişi, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bir araya geldi.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Demokrasi Parkı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Gazze'de yaşananların artık bir savaş değil, çağın gözler önünde işlenen en açık soykırımı olduğunu söyledi.