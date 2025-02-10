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Adıyaman'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
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Adıyaman'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.S.K., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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