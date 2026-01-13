Adıyaman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde M.D'ye ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, evde hasar oluştu.
Adıyaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskisaray Mahallesi'nde M.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel