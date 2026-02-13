Haberler

Adıyaman'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çabanın ardından söndürdü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.

Akpınar köyünde F.D'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
