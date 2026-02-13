Adıyaman'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.

Akpınar köyünde F.D'ye ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.