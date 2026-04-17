Haberler

Adıyaman'da açan ters laleler doğayı renklendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da baharın gelişiyle açan endemik ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Kayaönü köyü çevresinde görülen bu çiçekler, doğaya renk katarken koparılmalarının cezasının 700 bin lira olduğu hatırlatıldı.

Adıyaman'da baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ve Türkiye'de koruma altındaki ters laleler, baharın gelişiyle merkeze bağlı Kayaönü köyü kırsalındaki yüksek rakımlı bölgede açtı.

Kayaönü köyü kırsalına gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğaya renk katan ters laleleri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ters laleleri görmek için bölgeye gelen Zeynep Nur Özçelik, AA muhabirine, "Uzun zamandır gelmeyi düşünüyordum. İlk kez gördüm, koparmanın cezasının yaklaşık 700 bin lira olduğunu duydum. Fotoğraflar çektik." dedi.

Sıla Özçelik de ters laleleri çok sevdiğini ve bölgeye gelerek fotoğraf çektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

