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Adıyaman'da dur ihtarına uymayan elektrikli motosikletliye 192 bin TL ceza kesildi

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Adıyaman'da dur ihtarına uymayan elektrikli motosikletliye 192 bin TL ceza kesildi
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Adıyaman'da akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde polisin 'Dur' ihtarına uymayan plakasız elektrikli motosiklet sürücüsü kaçtı ancak ekiplerin takibiyle yakalandı. Sürücüye yakalanmasının ardından 192 bin TL idari para cezası uygulandı.

ADIYAMAN'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasız elektrikli motosiklet sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücüye, 192 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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