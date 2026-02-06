Haberler

Depremde hayatını kaybedenler Adıyaman'da "sessiz yürüyüş"le anıldı

6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Adıyaman'da binlerce kişi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla 'sessiz yürüyüş' düzenledi. Yürüyüşte kaybedilen yakınların fotoğrafları taşındı ve Saat Kulesi'ne karanfiller bırakıldı.

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalabalık, daha sonra ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de ellerindeki karanfilleri Saat Kulesi'ne bıraktı.

Bu arada, CHP Genel Başkanı Özel yürüyüşün ardından alandan ayrılıp aracına doğru gittiği sırada, koruması ile depremzede olduğunu belirten bir vatandaş arasında gerginlik yaşandığı görüldü.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
