Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Törende mezarlıklar ziyaret edildi ve mevlit okunup dualar edildi.
Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi'nde düzenlenen anma töreninde depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlıkları ziyaret etti.
Ziyaretin ardından mevlit okunup duaların edilmesiyle tören sona erdi.