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Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

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Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Törende mezarlıklar ziyaret edildi ve mevlit okunup dualar edildi.

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi'nde düzenlenen anma töreninde depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlıkları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından mevlit okunup duaların edilmesiyle tören sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Yaylakonak Adıyaman Yaşam Güncel Haberler

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