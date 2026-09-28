Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda adreslerde 5 cep telefonu ve 5 SIM karta el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 5 cep telefonu ve 5 SIM karta el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA