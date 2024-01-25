Adıyaman'da çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sosyal medyada çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşılan baba tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı.
Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin yer alması üzerine soruşturma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan M.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, "kendisini bedenen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.