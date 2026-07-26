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Cendere Köprüsü'nde Serinleme Faciası

Cendere Köprüsü'nde Serinleme Faciası
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Kahta'daki tarihi Cendere Köprüsü'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Halil Doğan, serinlemek için girdiği Cendere Çayı'nda akıntıya kapılarak boğuldu. Dalgıç ekipleri tarafından bulunan cesedi hastane morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde tarihi Cendere Köprüsü'nden Cendere Çayı'na giren Halil Doğan (26), akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kahta'ya 19 kilometre mesafedeki tarihi Cendere Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla pikniğe giden Halil Doğan (26), serinlemek için Cendere Çayı'ına girdi ve bir süre sonra suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları olayı 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekiplerinin yanı sıra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı. Polis dalgıç ekiplerinin su içerisinde ve çevresinde yaptığı çalışmalar neticesinde Halil Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğan'ın cansız bedeni daha sonra Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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